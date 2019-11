¿A Maradona lo tienen empastillado?

"¿Se acuerdan que había un zoo donde te podías sacar fotos con un león gigante? O sea podías entrar a la jaula y por poco más 'abrazarlo'. Lo tenían empastillado, porque era imposible domar a la fiera. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia", escribió Gianinna Maradona en su cuenta de Instagram.

La hija del DT de Gimnasia, Diego Maradona, dio a entender que el entorno del astro del fútbol mundial lo mantiene dopado para poder manejarlo y sacar provecho de eso.

Previamente escribió: "No se está muriendo porque su cuerpo lo decide. Lo están matando por dentro sin que él se pueda dar cuenta. No creo en el parámetro de normal, pero eso está muy alejado de la realidad que él se merece. Recen por él, por favor. Gracias".

Esta misma semana, en el cumpleaños 59 de su papá, la menor de las hijas que Maradona tuvo con Claudia Villafañe, le dedicó: "Feliz vuelta al sol al primer hombre que me llevó de la mano a disfrutar la vida... Gracias por todo lo que hiciste y dejaste en mi, llevo conmigo una parte de vos esa que me regalaste cuando era chiquita, si, llevo conmigo una parte de tu corazón (y la luna, claro!)".

Y agregó: "Gracias por meterte en la cuna a dormir conmigo, por jugar, bailar y cantar canciones inventadas, por dejarme tocarte la oreja hasta que me durmiera, por dejarme que te maquille como una puerta aunque te tengas que ir a concentrar, por llevarme al colegio para que no baje y me vaya con vos a los entrenamientos amaba dormir en el vestuario, tapada con lo que sea que me diera el utilero. Gracias por correr a por mi aunque ya viviera en otro país, por bancarme aún sabiendo lo que podía pasarme, gracias por escucharme y saber sin que yo te dijera nada cada vez que necesitaba que vengas conmigo para abrazarme. Por ayudarme y defenderme con quien sea y por callarte por mi tantas otras veces".

