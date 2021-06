Mar Tarrés rompió en llanto en "La Academia" al escuchar la defensa de su coach frente al jurado

En la noche del martes, Mar Tarrés lloró y su coach salió en su defensa en "La Academia 2021" (El Trece).

“Fue el ritmo que más me costó, de hecho, terminé con mucho dolor en la pierna, algo que no me había pasado hasta el momento”, dijo la influencer tras su coreo.

El primero en realizar su devolución fue Ángel de Brito y fue muy duro: “Me tenés podrido Mar Tarrés pidiéndome el 10 en los pasillos”, se quejó el jurado. “Además sos la mujer con más problemas del mundo, hasta te desmayaste acá”, agregó en su descargo.

Y su coach salió a defenderla tras la devolución del jurado: “No le puedo hacer una coreo para el ritmo de Flor Vigna, que es una bomba. Ella estuvo en silla de ruedas por una trombosis durante 6 meses”, señaló Judith Kovalovsky mientras Tarrés se quebró y buscaba consuelo en su bailarín.

“Sé lo que vive. No se victimiza. Quiere demostrar que se puede bailar. Mar no es el estándar de todas las bailarinas que pasan por el certamen", agregó la coach.

