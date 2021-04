Mar Tarrés le tiró un palito a Pampita y desató el primer escándalo en La Academia

Mar Tarrés es una de las figuras que convocó Marcelo Tinelli para La Academia, el segmento de canto y baile que preparó este año el conductor para darle un aire de renovación a Showmatch.

Esta semana, la modelo plus size estuvo en los estudios de La Flia para la foto oficial del certamen. En una entrevista con Los ángeles de la mañana, Tarrés se mostró muy enojada con quienes la critican y, en medio de su defensa, lanzó un palito contra Pampita, que será jurado de la competencia.

Maite, la cronista del ciclo que conduce Ángel de Brito, le señaló que Cinthia Fernández y Yanina Latorre fueron muy duras al opinar de ella. "Dicen que vos tenés como una cosa de discriminación hacia la gente flaca", le mencionó la periodista. "Ellas viven del quilombo y de generar lío donde no hay", argumentó la participante de La Academia..

"¿Y cuando te dicen que hacés un negocio con tu militancia...?", retrucó la notera. "¿Negocio por qué? ¿Por vender ropa para gordas? ¿Eso es hacer negocio? Es un negocio tan digno como vender ropa para flacas, ¿no te parece?", sostuvo Tarrés.

La figura comenzó a incomodarse con Maite y continuó expresándose con mucha furia. "Me puse mi marca de ropa porque toda la vida fue gorda y no conseguía ropa de mi talle", remarcó y, en medio de su defensa, le tiró un dardo a Pampita. "No fomento la obesidad por vender ropa talle grande. Pampita promociona talle chico y nadie le dice que hace apología de la flacura", exclamó.

El clima en la nota se puso muy tenso, la cronista intentó explicarle que las críticas eran de Cinthia y Yanina, pero Tarrés no podía ocultar su enfado. "Te tengo que preguntar porque sabés que están ellas en el piso y mi trabajo es preguntar. No es para que te enojes", detalló Maite. "Me enojo porque siguen haciendo una bola de algo que no tiene sentido", finalizó la modelo.