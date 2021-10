Mar Tarrés le dedicó un mensaje a Darío Barassi tras la agresión que sufrió: "Nos deben aceptar"

Una seguidora le hizo un fuerte comentario a Darío Barassi sobre su cuerpo. La mujer señaló el cuerpo del conductor y lo mandó a hacer dieta para que su hija no se avergüence de él. Barassi le contestó con mucha altura.

“Entonces volvete saludable, así te tienen más tiempo y cuando tu nena se dé cuenta de lo gordo que sos, ¡se va a avergonzar de vos!”, indicó la seguidora por mensaje directo al Instagram del animador

Al verlo el humorista se indignó aunque ella le pidió “No lo tomes como una agresión por favor, pero ¡es así”. “Si mi hija se llega a avergonzar por el cuerpo de otro es porque hice las cosas mal educándola”, comenzó respondiendo Darío.

“Mi gordura no da vergüenza. Tu irreverencia en cambio, sí”, terminó el comentario el actor que una vez más debe salir a frenar el carro de las opiniones sobre su cuerpo.

Lo cierto es que al ver este tema en los medios, Mar Tarrés realizó una profunda reflexión en su cuenta de Instagram con una imagen de Barassi y lo apoyó a pleno.

“Mar te vivís quejando la gordofobia no existe” leo siempre en muchos comentarios. Si existe y lastima a millones de personas en el mundo y también mata. Genera depresión, frustración , suicidio , miedos , desempleo en personas gordas , estrés físico y mental. Que te hace pensar que en nombre de “la salud” tenes derecho a hablar del cuerpo de otra persona? Acaso vos te pensas plenamente saludable? Crees que sos una mejor persona por tener el privilegio de tener un metabolismo de flaco? Te crees un buen ejemplo?", manifestó la influencer.

Y remarcó: "No, no sos nada de eso solo sos flaco y aunque te jactes de toda la voluntad que pones para cuidar tu cuerpo nada de eso te hace mejor persona ni te da el poder de criticar a los demás en “nombre de la salud”. Si realmente vas a hablar de la salud de otra persona entonces trae todos tu análisis completos de sangre , prostata , hígado , riñones , muelas , psicológico etc y de ahí debatamos con análisis de por medio si realmente estás saludable o solamente sos flaco".

"Cuando era chica sufrí muchísimo por ser gorda y tener un papá gordo de 350 kilos , hasta hoy con 34 años sigo pensando que el dolor más grande fue la gordofobia que sufrimos nada nos lastimó mas que el no ser aceptados. Porque en el mundo no basta con aceptarse uno mismo, también NOS DEBEN ACEPTAR", añadió Mar.

Y cerró: "No es un capricho es una necesidad de pertenencia, laboral (que tomen a gente gorda), que podamos tener obra social y que no se nos discrimine por el peso, que seamos visibilízados y normalizados en los medios de comunicación, que hayan asientos más grandes en aviones , restaurantes, que el médico te atienda por los síntomas y no por el peso, que consigamos ropa a la moda a bajo costo, que nos permitan ingresar a ciertos boliches etc etc . Aunque todo el mundo haga la misma dieta y el mismo ejercicio VAN A SEGUIR EXISTIENDO LOS CUERPOS GORDOS PORQUE SOMOS PARTE DE LA DIVERSIDAD CORPORAL. Fuerzas @dariobarassi".