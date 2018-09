Mar Tarres: "La obesidad me quitó a mi papá y eso no se lo voy a perdonar a esta enfermedad"

"Comentarios siempre hubo, lamentablemente la gente siempre va a hablar. Cuando fui flaca me decían flaca put.. y ahora que soy gorda me dicen gorda pu.. En definitiva a la gente no le molestan los kilos de más, le molesta que co.. más que ellos y más siendo gorda", expresó la influencer.

"Creen que a través de las redes sociales pueden opinar lo que se le ocurra y si les hace bien descargarse, esta bien, háganlo, pero esta gente necesita un psicólogo urgente. Es de gente frustrada y que no tiene de qué ocupar el tiempo y deciden agarrar un celular y bardear a los artistas que no le hacemos mal a nadie porque mi trabajo es hermoso", argumentó.





"Como soy gorda soy muy atacada. Me dicen que trabajo con mi cuerpo y la obesidad, ¿y cuál es el problema? Si Pampita trabaja con su cuerpo, es súper flaca y modelo. ¿Que mi cuerpo no vale porque soy gorda? Mi cuerpo vale y también puedo trabajar como modelo. En Estados Unidos es muy normal que haya modelos de talles grandes y con celulitis, el problema que Argentina es un país gordofóbico, nos va a costar como sociedad muchísimo que se acepte que una gorda sea exitosa y triunfe".





"Yo genero mucho ruido en la gente y nací en una época equivocada, ahora nos tiran tomatazos. Soy súper transparente y soy lo que muestro y le doy apoyo a la gente de talles grandes. Sé lo que es esconderse detrás de la ropa negra o no ir a la pileta. Yo llevo una vida de flaca en un cuerpo de gorda. Tengo actitud, carisma, trabajo y soy actriz. Me va bien y he tenido muchos hombres detrás mío siendo gorda, tuve más sexo de gorda que de flaca. Yo soy feliz con mi vida y al que no le gusta mi cuerpo un besito, no vivo para conformar a la gente, vivo para ser feliz", explicó Mar.







"Dios me puso en este lugar y kilos y la gente me dice en la calle que gracias a mí se animan a vestirse sexy siendo gordita. Para mí ese es el regalo más grande de la gente que recibo. Recibo miles de comentarios de esos y eso me hace feliz".





"Yo no estoy a favor de la obesidad: la obesidad me quitó a mi papá y eso no se lo voy a perdonar a esta enfermedad. Mi campaña no habla de decir que la gente engorde. No fomento la obesidad, al contrario, voy al gimnasio y bailo. Todos sabemos que no está bueno para la salud ser gordo. La obesidad tiene muy mala prensa y la gente odia más ser gordo no por la salud sino por lo estético, esa es la realidad. Yo soy gorda desde que nací y soy súper saludable: no tomo alcohol, no fumo, voy al gimnasio y no probé drogas. Lo más jodido que me dio la obesidad fueron los prejuicios sociales", comentó emotiva la popular Mar.