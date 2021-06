Mar Tarrés debió ser asistida por médicos en el estudio de "La Academia"

La influencer y modelo plus size no se sintió del todo bien y recibió la atención de personal de salud en el lugar.

Mar Tarrés no tuvo su mejor noche en "La Academia", ShowMatch, no sólo porque no salió a la pista sino porque no se sintió del todo bien a nivel físico.

Ángel de Brito subió a su cuenta de Instagram la imagen de la influencer y modelo plus size al costado de la pista: "Me parece que no entramos", comentaba el jurado en la postal.

Lo cierto es que más allá del baile que no fue, Mar sufrió una baja de presión al costado de la pista y tuvo que ser asistida por el personal médico del estudio.

“Sentí como si… No sé si fue hambre… Porque yo tengo hambre y me desmayo. Me bajó la presión… No sé... Me caía mal”, precisó Tarrés en diálogo con el sitio Teleshow.

La asistencia a Mar se dio una vez finalizado el programa. Por suerte, no se trató de nada grave y se debió a un simple malestar.