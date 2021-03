Cinthia Fernández acusó a Mar Tarrés de "discriminar" y ella se defendió: "Su trabajo consta en destruir gente"

La modelo plus size e influencer respondió a un comentario de la panelista vía redes sociales y fue categórica. Mirá.

Cinthia Fernández lanzó un picante comentario vía Twitter y Mar Tarrés recogió el guante y le contestó a la panelista sin mencionarla.

"Me cuentan por cucaracha que el año pasado la señora Mar, exigió un bailarín "gordo" y "heterosexual"... ¿Quién discrimina? Sólo se hace la simpática vendiendo plus size porque factura con eso, después no representa a nadie, sólo discrimina", expresó la panelista de "LAM".

Al ver esa frase, Tarrés compartió el mensaje de una seguidora hacia Fernández y le respondió sin mencionarla: "¿Claaro que sólo las flacas como ella pueden lucrar con su cuerpo? ¿Mis kilos no valen?".

Y luego agradeció los mensajes que le fueron llegando de apoyo de sus seguidores.

"¡Gracias chicas por el aguante! Pero no curto la onda de esta mujer que su trabajo consta en destruir gente. Le pagan para hablar mal, el día que hable bien de toda la gente a la que destruye la rajan en la tele", expresó Mar.

