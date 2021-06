Mar Tarrés tras ser acusada de transfóbica: "Mi profe de canto siempre se presentó como Sergio"

Mar Tarrés quedó envuelta en una polémica por cómo se refirió a su coach vocal en "La Academia" de "ShowMatch". "Es Sergio, es Miranda, es las dos cosas", afirmó la joven, pese a que su coach pidió explícitamente que se refieran a ella como "Miranda".

En la sentencia, antes de conocer el voto de secreto, la participante se disculpó tras se acusada de transfóbica.

"Me salieron a matar porque le dije 'Sergio' a mi profe de canto. Mi profe de canto siempre se presentó como Sergio. Yo aparecí acá, ella apareció atrás, dijo 'soy Miranda' y me quedé.... Yo lo conocí siempre como Sergio", manifestó.

Tarrés se mostró muy afectada por el escándalo que se generó. "Me dolió que me traten de transfóbica. No soy transfóbica. Si ella, ese día, decidió ser Miranda, me enteré en ese momento", remarcó la participante.

Por último, Marcelo Tinelli le dio un consejo a la joven. "Si vengo y te digo que soy Marcela, me tenés que decir Marcela'", aseguró el conductor. "Sí, pero me lo tenés que avisar antes para que yo no meta la pata", concluyó.

