Manuela Bravo evitó el robo en un comercio: "Estaba armado pero puse el cuerpo porque así lo sentí"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Luis María Campos y Virrey Loreto, en el barrio porteño de Belgrano.

PrimiciasYa.com se contactó con la cantante quien explicó lo sucedido y su accionar valiente: "Fue una persona que entró a robar, estaba armada, me decía que iba a disparar. Pedía el billete de la panadería y yo me puse adelante porque aparte estaban las chicas que trabajan ahí y me daba miedo".





"Le empecé a hablar que había otra vida, que era muy joven y que podía venir la policía y podían dispararle. Le dije las cosas que sentía decirle. Me miraba pero estaba aparentemente drogado, me decía incoherencias".





"Le hablé mucho y en un momento le pidió a las chicas que le dieran cosas para comer, le dieron las cosas, vino, me dio un beso y se fue. Fue bastante tiempo y con el arma ahí que amenazaba que me iba a pegar un tiro", añadió Manuela.





Y cerró. "Puse el cuerpo porque así lo sentí. Me daba miedo que les pasara algo a las chicas que están todo el día ahí trabajando. No es nada del otro mundo, simplemente hacer algo por el otro para ayudar: en este caso a él y a las chicas, salió bien en este caso".