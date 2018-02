Mano a mano con Jimena Barón: "Nunca imaginamos el éxito que tuvo el nuevo videoclip"

Jimena Barón es una de las mujeres del momento debido al éxito que obtuvieron sus temas "La Tonta", "QLO" y más recientemente "Que regreses tú". es una de las mujeres del momento debido al éxito que obtuvieron sus temas "" y más recientemente





PrimiciasYa pudo hacerle una entrevista en video a la bella actriz y cantante, que nos habló de su nuevo proyecto: "Nunca imaginé el éxito, en ningún momento. Lo hicimos con amor y mucha ilusión, pero no en busca del éxito. Obviamente uno busca que le vaya bien, pero no es un equipo que busque números y qué pasó con exactitud. Queremos hacer cosas cada vez mejores, de calidad, que a la gente les guste las canciones, la imagen del videoclip y en ese sentido, está bueno lo que estamos haciendo".





Jimena amplió: "Fue un arranque completamente inesperado. Nos pasó por arriba en algún momento. Hubo que ponerse a la altura para seguir laburando. Tengo un equipo increíble que labura cada vez más, ya estamos laburando en el cuarto videoclip. Se viene uno más romántico y menos hot".

"Es el primer tema que sale de mi vida privada, no tiene que ver con mi actualidad. No regresaría con nadie. Estoy contenta, la idea era tener toda la energía para este proyecto. Voy a transitar todo esto sola. No busco estar en pareja ahora. Prefiero estar así".

"Me enamoraría de quien me enamore. Tuve un hijo con un jugador de fútbol y después salí con un tenista", agregó Barón.





Para cerrar, Jimena adelantó: "Estamos por armar un dueto con alguien internacional, pero no puedo decir nada".