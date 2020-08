La Mano de Dios llegó a Villa Fiorito: la fuerte donación de Maradona

Diego Maradona se sumó a una movida solidaria en la que se logró juntar más de mil kilos de alimentos y distintos insumos que fueron donados a comedores de Villa Fiorito, donde nació el Diez. En el evento estuvo presente su abogado, Matías Morla, junto con los diputados Daniela Vilar, Nicolás Rodríguez Saá y el Presidente de la Cruz Roja Argentina, Diego Tipping.

En épocas de pandemia la solidaridad es fundamental. El aislamiento hizo que muchas personas perdieran sus trabajos y les cueste mucho el día a día. Por eso la empatía de quienes pueden tener un presente distinto es muy importante y así lo sintió Diego Maradona. El Diez está pasando la cuarentena en su casa de Brandesn, mientras espera poder regresar a las prácticas, y le encomendó a su abogado, Matías Morla, que se pusiera en contacto con las autoridades del gobierno nacional para darle una mano a aquellos que más lo necesitan. Así fue que Morla habló con el diputado nacional Nicolás Rodríguez Saá y juntos coordinaron con la diputada Daniela Vilar para realizar una acción en Villa Fiorito, lugar donde nació Diego, y una de las zonas más afectadas por el Covid. La diputada, que nació en Lomas, se contactó con Martín Insaurralde, el Intendente, y así junto a los comerciantes de la zona armaron esta movida solidaria para ayudar a los comedores y clubes del barrio que le dan de comer a los chicos en plena pandemia. “Hoy vengo a Fiorito como embajador de Diego y es para mi un orgullo poder apoyarlo y sumarme a estas campañas. No es la primera que hacemos y tampoco será la última, pero sin dudas es la que más repercusión tiene porque es el lugar donde Diego nació y pasó su infancia. El sabe más que nadie lo que significa que nadie te escuche, que no te den una mano cuando más lo necesitas y por eso quiso estar presente”, dijo Morla.

Según explicaron los organizadores gracias a esta campaña se recibieron: 1.300 kilos de alimentos, 20 termómetros, 200 Kits de Limpieza familiar, 500 litros de alcohol en gel, 500 barbijos, 200 protectores faciales, insumos deportivos, ropa, calzado y juguetes. En la entrega estuvieron presentes los Diputados Nacionales Daniela Vilar, Nicolás Rodríguez Saá; El Presidente de la Cruz Roja Argentina, Diego Tipping; el Abogado de Diego Maradona, Matías Morla; y funcionarios de la Municipalidad de Lomas de Zamora. “Con estos hechos sentimos que la mano de Dios vuelve para dar una ayuda muy necesaria. Maradona es uno de los representantes de nuestra argentinidad y parte de ella es jugar para un mismo equipo en los momentos más adversos”, aseguró Rodríguez Saá. En el mismo sentido, Daniela Vilar, dijo: “Nos da mucho orgullo que ese pibe que salió del potrero para ganar mundiales y hacer historia en el fútbol hoy les dé una alegría a las familias más humildes de Lomas, cuenta con todo nuestro apoyo y el del Intendente Insaurralde”.

“Diego se entusiasmó mucho con esta movida y me encomendó una tarea que para mi es un honor y que me pondré en contacto con las autoridades del Gobierno Nacional para poder concretarla. Queremos que una camiseta de Diego o algún objeto que lo identifique y que tiene tanto valor pueda llegar a los lugares del país que lo necesitan y que con él se pueda juntar alimentos o lo que se necesite en esas comunidades”, agregó Morla. La idea del abogado y del propio Diego es comenzar con una movida solidaria que no solo se refleje en Buenos Aires sino que se extienda a lo largo de todo el país. “No podemos ser ajenos a las necesidades de los argentinos. Aquellos que tenemos la suerte de poder comer todos los días, tenemos la obligación de ayudar y es eso lo que hoy estamos haciendo y lo que venimos haciendo desde hace tiempo”, cerró el abogado.

Matias Morla y Diego maradona va a refaccionar la cancha del Club La Pandilla de Fiorito.

