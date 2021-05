El manager de Alex Caniggia: "Se fueron muchos de Masterchef y de nadie se habló así"

Alex Caniggia se va de "Masterchef Celebrity 2", el exitoso reality gastronómico que se emite por Telefe. Mucho se habló en estos últimos días de la salida del "emperador" del programa.

Fabián Esperón, manager de Alex, dio más detalles de la partida del mediático del ciclo que conduce Santiago del Moro.

“Dijeron cosas ridículas sobre que puso condiciones o cosas en el contrato. Pero se dijeron cualquier cantidad de pavadas. Alex trabaja por gusto, remunerado, pero no hace nada que no le guste. Y es muy competitivo, no le gusta perder a nada”, indicó el manager de Alex en diálogo con el programa radial "Por si las moscas", La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Y amplió sin dar demasiados detalles por un tema contractual: “Este es un programa de competencia que se graba con veinte días de lo que sale al aire de diferencia. Yo por un tema de respeto a la producción a la gente con la que firmé contrato, no puedo decir nada de lo que pasa en el programa".

LEER MÁS: >Alex Caniggia renunció a "MasterChef Celebrity": ¿Se va a "La Academia"?

Sin embargo, aclaró: "Pero se dijeron muchas cosas que ya ahora hasta me dan gracia. Me asombró un poco que se haya dicho tanto, porque si Alex es uno de los que se va de Masterchef, se fueron muchos de Masterchef y de nadie se habló así".

“Cuando entramos fue sin ninguna expectativa, pensando en que realmente no iba a estar ni una semana. Alex casi no cocina, pide mucho delivery. Una vez me cocinó unos spaghettis buenísimos, pero le salieron bien de casualidad”, contó Esperón. “Yo tenía miedo que haga demasiado personaje de malo, pero se mostró un poquito más, le empezó a gustar y se enganchó con la cocina, se lleva bien con los demás participantes así que fue una sorpresa hasta para nosotros”, agregó sobre la evolución del carácter de Alex en el reality.

Y remarcó al respecto: “Alex hace un enorme personaje que en Masterchef se ve un poco más parecido a lo que en realidad es, pero no es el verdadero Alex. A él lo conoce muy poca gente, tiene sus amigos de chico, de toda la vida. Y quiere mantener su personaje de rebelde y de emperador, pero es un chico súper educado, correcto, cuidadoso, hace obras de bien que nadie conoce”.

LEER MÁS: Ángel de Brito contó que Alex Caniggia pidió no ser eliminado de "MasterChef Celebrity": "Ese fue el conflicto"