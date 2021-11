Mamma Mia: tenso cruce entre Pampita y Cande Ruggeri y su equipo

Pampita tuvo un intercambio de posturas con el equipo de coaches de Cande Ruggeri, Eugenia López Frugoni y Lolo Rossi, luego de la performance en la pista de La Academia 2021 del clásico Mamma Mia.

“Les voy a ser sincera, acá me quedó a medias. Me faltó fuerza, me faltó fuerza también de las jefas de coach cuando hicieron su participación, iban como paseando, como: eh qué divertida que estoy acá. Chicas, dale, aprovechen el momento”, dijo contundente Pampita en su devolución.

"Es así Mamma Mía, ¿vos lo viste el musical?", le retrucó un tanto enojada la coach Eugenia López Frugoni. "Miren las imágenes detrás, la gente sale y lo pone todo, pura actitud, pura cosa. Y lo vi flojito", retrucó la jurado.

"Cande, valoro el esfuerzo, las ganas, es un ritmo que se notan todas las falencias y les va a pasar a varios en el certamen. Pero tu fuerte es el baile, hubieran aprovechado y le hubiera puesto algún momento espectacular tuyo", siguió en su valoración la jurado.

A lo que Cande Ruggeri explicó: "Queríamos ser fiel al musical de Mamma Mia y no poner cosas extras". "Fue todo más o menos, no te luciste, he visto cosas mejores de este equipo, este ritmo creo que no les favoreció", finalizó Pampita su contundente devolución, dejando en claro que no le gustó lo expuesto.