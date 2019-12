La mamá de Messi opinó del "Súper Bailando" y reveló quiénes son sus favoritos para ganar

Celia, la mamá de Lionel Messi, dialogó con Ángel de Brito en el ciclo radial "El Espectador" y reveló que ve siempre el "Súper Bailando" y tiene parejas preferidas.

La señora dijo que tienen buena relación con Marcelo Tinelli y que él siempre la invita al programa. "Soy la única cholula de la familia. Sigo a Tinelli, me lo miro todo. Anoche (lunes) vi cuando Marcelo le habló a Leo y estaba como una boba. Marcelo quiere mucho a Leo, tenemos una hermosa amistad con él y Guillermina Valdes", señaló.

Al tener que nombrar parejas favoritas, la mamá del futbolista apoyó a Karina, La princesita, aunque, según dice, le gustan todos los participantes. "Karina me gusta un montón, la quiero mucho, tenemos una cercanía. Además, por todo lo que logró, por todo lo que pasó", indicó.

A otro que banca es Nico Occhiato, pero sobre todo por las divertidas apariciones de su abuela Conce: "¡Su abuela es divina! Me hace llorar tanto, porque me hace acordar de mi mamá. Entonces, me encanta eso, me encantaría conocerla porque es un amor".

Messi viene de quedarse con el sexto Balón de oro, el premio que lo reconoce como el mejor futbolista del año. Celia y su familia estuvieron en París para acompañarlo.

