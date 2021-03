La mamá de M habló con Gastón Pauls: "A mí no lleva a ningún lado la droga, es un pasatiempo"

Estela, mamá de la nena M secuestrada en Villa Lugano, rompió el silencio este lunes durante una entrevista en la que habló de su adicción a la droga y su vida con su hija.

La nena de 7 años había sido sustraída por Carlos Alberto Savanz, de 39 años, hasta que pudo ser ubicado en la ciudad bonaerense de Luján.

Durante una entrevista con Gastón Pauls, en Crónica TV, la mujer reconoció que consume pasta base hace 25 años y que, en su momento, llegó a tomar 50 dosis y ahora sólo 1. "Para mí es un pasatiempo, a mi me paga distinto, no voy a la pasta base para estar bien", señaló.

En la conversación, el actor - que se dedica a dar charlas a personas con adicción a la droga- intentó ayudar a la mujer sobre la problemática que vive. Sin embargo, Estela negó tener un problema de adicción: "Me sé sostener. No pido ayuda porque tengo fuerza con mi hija, no necesito fuerza, sólo para seguir con M".

"A mí no lleva a ningún lado la droga. La uso para limpiar, lavar los platos y listo. Limpieza para limpiar mi casa, ese es mi consumo. Nada más. Eso es porque yo lo quise hacer así. Yo no pierdo, yo gano para seguir adelante con mi hija", explicó y agregó: "Todo tiene su tiempo, yo quiero mi tiempo para dejarla definitivamente, ese tiempo es mío".

En el comienzo de la entrevista, el conductor dialogó con Gabriela, la tía de Stella Beloso, y confesó que la mamá de la nena secuestrada comenzó a consumir en el momento en que falleció un hijo. "Más allá de que la juzguen, es una buena persona. Tiene un corazón de oro y va a salir", contó.

