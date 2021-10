La mamá de Lionel Messi contó si participará o no de Masterchef Celebrity 3

Se viene una nueva temporada de Masterchef Celebrity y Celia, la mamá de Lionel Messi, aclaró si formará o no parte del reality que conduce Santiago del Moro y sale por la pantalla de Telefe.

Los primeros confirmados para Masterchef Celebrty 3: La Peque Paretto, Cathy Fulop, Gastón Soffritti, Charlotte Caniggia y Luisa Albinoni. Ahora se supo que la lista la completarán: Héctor Adolfo “El Negro” Enrique, Denise Dumas, Tití Fernandez, Paulo Kablan, Mica Viciconte, Joaquín Levinton, Juariu, Mery del Cerro, Tigresa Acuña, José Luis Gioia y Tomás Fonzi.

Según contó Marina Calabró para Radio Mitre, la producción de Telefe se puso en contacto con ella. "Celia quiere estar, pero tiene algunos problemas de agenda, de calendario. Tiene muchos viajes programados por el hecho de tener familia en el exterior. Es la gran apuesta. Si se les da, es un broche de oro", dijo semanas atrás la periodista.

"Siguen en negociaciones con la mamá de Lionel Messi. Me decía ayer un productor que vienen negociando desde junio y que ‘todavía no la damos por cerrada. Tenemos cierta esperanza’", detalló.

Hasta el momento, Celia no había realizado declaraciones en ningún medio para confirmar o desmentir esta información; sin embargo, en las últimas horas habló en vivo con Ángel de Brito para "Los Ángeles de la Mañana" y contó la verdad. "Escuchame, Celia ¿por qué no aceptaste MasterChef?", quiso saber Ángel.

"Porque no, porque ahora viajo el 27, ya me voy y no estoy ahí es porque no voy a estar en casa. Les mando un beso grande a todos", precisó la mamá de Messi sobre el motivo por el cual le dijo que no a Telefe. Cabe resaltar que, según declaró el futbolista en alguna oportunidad, Celia hace las mejores milanesas, lo que demuestra lo habilidosa que es en la cocina.