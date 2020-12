La mamá de Karina La Princesita a Oscar Mediavilla: "Mal educado, irrespetuoso, soberbio, mentiroso y agresivo"

Mónica, la mamá de Karina, La Princesita, salió con los tapones de punta contra Oscar Mediavilla.

La mamá de La Princesita decidió meterse en la pelea para dar su punto de vista, el cual resultó ser lapidario con respecto a la actitud del productor musical hacia su hija.

En Los Ángeles de la Mañana, Ángel De Brito leyó el mensaje que le mandó Mónica ayer, en medio del certamen de canto.

“Mónica, la mamá de La Princesita, me autoriza a leer el mensaje que me mandó ayer”, empezó diciendo Ángel.

“Pero Mónica sí, y manda mamá, lo lamento. Ayer, mientras estábamos en el Cantando, 11:08, me manda Mónica, la mamá de Karina: ‘Perdón por el atrevimiento, pero no puedo creer que estoy viendo a un hombre grande, que es súper mal educado e irrespetuoso, hablo de Mediavilla. Cuando cantó Kari, él miraba para otro lado y él era el único que no aplaudía. La verdad que da una mala imagen por ser tan soberbio. Igual, no me sorprende, porque además es mentiroso y, en ocasiones, tiene arranques de ser un tipo agresivo, por lo menos con sus palabras. En síntesis, mala persona. Perdón por la intromisión’”, terminó de leer Ángel.

Y agregó: “Le pregunté a Mónica si podía leer el mensaje y me dijo que sí. Y me dice: ‘Si no se acuerda de nada, será porque está muy mayor este señor’”.