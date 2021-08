La mamá de Karina, La Princesita lloró en "La Academia 2021" al contar su dura historia de vida

Mónica Cuello, la mamá de Karina, La Princesita, se quebró en "La Academia 2021" (El Trece).

La madre de la cantante recordó los obstáculos de la vida que debió sortear y sus lágrimas conmovieron a sus tres hijos, a su nieta, y a todos los presentes en el estudio.

Karina, el bailarín y su mamá bailaron al ritmo de “Puro Veneno”. Y si bien no fue la coreografía lo que más llamó la atención de los jurados, aplaudieron el momento familiar y se divirtieron y emocionaron con Mónica.

La artista comentó que buscó a su madre para de alguna forma homenajearla y agradecerle todo lo que hizo por ella. Karina confesó que siempre fue “desagradecida” de su mamá y reveló que sintió vergüenza de su infancia, pero desde que es madre pudo ver las cosas de otra manera.

“Hoy soy agradecida porque de chica fui muy desagradecida. Mi mamá laburaba de limpieza y atendía un negocio para tratar de pagar un alquiler y a ella solo le alcanzaba para una pieza chiquita y a mí me daba vergüenza y nunca le decía a nadie que vivía ahí. Ahora, de grande, subiría fotos de ese lugar para decirle ‘gracias mama’”, dijo con emoción La Princesita.

“Vamos a usar este momento para que quede este hermoso recuerdo y como agradecimiento a ella por todo lo que hizo, y también porque siempre quiso ser artista y nunca pudo porque empezó a trabajar a los 5 años. Así que me parece que es un gran regalo estar acá y priorizamos eso”, agregó Karina.

“Me gusta la idea de sumar a la mamá de La Princesita. Es mucho más brava que ella. No fue perfecto, pero me gustó mucho este momento”, expresó Ángel de Brito.

“Es un recuerdo inolvidable para ustedes como familia. Me encanta que estés en la pista, que lo hayas disfrutado y, más que nada, cumplir sueños”, dijo Pampita en el momento de su devolución.

Por otro lado, Guillermina Valdés se emocionó: “Mi mamá es una luchadora, viví cosas parecidas y me emocioné. El baile no me importa”.

“Como hija, es emocionante verte, Moni. Voy a tratar de evaluar más que nada el baile, porque sino es injusto”, opinó Jimena Barón.

Y por su parte, Hernán Piquín destacó el valor de Karina, La Princesita de contar su difícil historia de vida y las complicaciones que atravesó en su infancia.