La mamá de Fernando Báez Sosa: "Cuando me levanto y miró su cama... sé que nunca volverá"

Apenas algunos minutos antes de las 18, hora en que se convocó a la marcha, miles de personas ya rodeaban el escenario montado en la Plaza del Congreso.

A un mes de su brutal asesinato en la puerta del boliche Le Brique en Villa Gesell, familiares y amigos del joven de 18 años convocaron a una marcha. “Espero que después de hoy algo le haga click en la cabeza a la gente”, dijo Julieta, la novia de la víctima.

Ayer, la fiscal Verónica Zamboni decidió imputar a los ocho rugbiers detenidos por el hecho como coautores del asesinato y ampliará el próximo miércoles la indagatoria de todos ellos, a quienes acusará por el doble agravante del concurso premeditado de dos o más personas y la alevosía, como así también de las lesiones que les provocaron a los amigos de la víctima que también fueron atacados a golpes.

Máximo Thomsen (20), Ciro Pertossi (19), Luciano Pertossi (18), Ayrton Viollaz (20), Matías Benicelli (20), Lucas Pertossi (20), Enzo Comelli (19) y Blas Cinalli (18), enfrentan una pena de prisión perpetua.

Previo al inicio del acto en pedido de justicia al cumplirse un mes del crimen de Fernando Báez Sosa, su mamá Graciela Sosa se descompensó. Según trascendió, se habría desmayado.

Más tarde, pudo pisar el escenario y decir algunas palabras a la multitud. "Mi vida no es fácil sin ustedes. Y con la ayuda de ustedes se va a hacer realidad para que se haga Justicia, Justicia por mi hijo y por todas las víctimas de violencia", expresó Graciela Sosa.

"Lo que le hicieron a mi hijo es terrible. No le dieron oportunidad de defenderse, lo mataron a traición, un chico decente, bueno, que amaba la vida, amaba a su prójimo, quería ayudar a todo el mundo, tenía una meta, un objetivo de realizar, lo tenía escrito. Lo que le hicieron nos arruinó la vida, a mi esposo, a mí y a todos los que queremos a Fernando. Estoy agradecida con ustedes, por haber venido a acompañarme, mi vida no es fácil desde que perdimos nuestro hijo, todo se nos vino abajo, era nuestro sostén, nuestra lucha para seguir adelante. Mi casa está vacía, cuando me levanto y miro su cama tendida está esperándolo y sé que nunca volverá por culpa de lo que le hicieron, quiero Justicia por mi hijo...", enfatizó desde el dolor la mamá de Fernando.

