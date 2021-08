La mamá de Chano Charpentier declaró en la fiscalía de Campana: Qué dijo de su hijo y del policía que lo baleó

Marina Charpentier, la mamá de Chano Charpentier, ex líder de Tan Biónica, declaró hoy frente al fiscal Martín Zocca en la localidad bonaerense de Campana. Qué dijo sobre lo que ocurrió entre el policía y el músico.

La madre, el tío y el padrastro de Chano Moreno Charpentier declararon esta tarde ante el fiscal que investiga las circunstancias en las que el músico fue baleado en el abdomen por un policía al que presuntamente intentó apuñalar mientras estaba bajo un aparente brote psicótico en su casa de Exaltación de la Cruz, informaron este jueves fuentes judiciales.

La declaración testimonial de Marina Charpentier y Esteban Charpentier, madre y tío de Chano de 39 años, y del esposo de la mujer, Oscar José Ottonello, fue de manera presencial, frente al fiscal Martín Zocca, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Zárate-Campana.

Fue la primera vez que la madre del exlíder de Tan Biónica declare ante el fiscal de la causa, con quien “mantuvo diálogo fluido” desde que comenzó a trabajar en el caso el martes de la semana pasada, dijeron los voceros.

"Estuvieron dos horas ante el fiscal y dio a conocer detalles de lo que pasó con su hijo y el policía y además precisó datos de días anteriores de Chano", afirmó el periodista Pablo Layús en América Noticias.

Y añadió: "Ella eligió hacer un corazón con la mano a la prensa y no dio declaraciones. Dijo que no tenía nada que objetar de la investigación que se lleva a cabo. Dentro de su declaración estuvo presente el abogado del policía al que se lo acusa de un exceso de violencia. Y dio algunos detalles sobre la declaración de la madre".

"Hay un hecho no menor, Chano la semana anterior estuvo internado por su problema de adicciones y que él mismo decidió abandonar. Los problemas vienen de hace mucho tiempo", afirmó Marina Charpentier en charla con el fiscal.

Sobre lo que pasó el día que el policía le disparó a Chano, afirmó: "La mamá recuerda que en un momento su hijo levanta los brazos, y le grita al policía, ´Cocorito, ¿me vas a disparar?´. Y es lo único que recuerda. No puede establecer la distancia entre el policía y el músico. Esto es un factor importante. Sostuvo además que estaba un poco sacado".

Por último afirmó: "Dio además una versión con más detalles de por qué llegaron los policías, la gente de la ambulancia, los médicos, ella hizo más hincapié en recriminarle a la psiquiatra que estaba en ese momento de por qué no le pusieron una inyección para que se calmara y dijo que no entiende la actitud del policía porque no recuerda la distancia entre ambos".