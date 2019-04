Malnatti sobre la pelea de los ex "CQC": "Andy era intenso y muy competitivo"

Daniel Malnatti fue entrevistado por "Intrusos" y se refirió a la polémica desatada entre exmiembros de "CQC" sobre la interna que había entre los cronistas del ciclo, estrenado hace ya 24 años. fue entrevistado pory se refirió a la polémica desatada entre exmiembros desobre la interna que había entre los cronistas del ciclo, estrenado hace ya 24 años.





"No me voy a enganchar con el circo mediático ni nada. No quiero ser parte de nada", dijo en un primer momento Malnatti, tras haber sido el que comenzó la polémica. "¿Por qué, de todos los que salían al aire, solo Andy y vos son millonarios?", fue la pregunta que le hizo a Mario Pergolini y que disparó una guerra.





Después de que hablaran varios de los protagonistas –Mario Pergolini, Andy Kusnetzoff , Juan Di Natale, Nacho Goano, Guillermo "El Pelado" López, entre otros-, el propio Malnatti dijo que no quiere seguir hablando del tema, pero de todas maneras hizo picantes declaraciones.

"Hay mucha gente que quería que me escape para que no sigan con este tema... Y tengo otra razón más para no darte la nota: yo trabajé con Andy Kusnetzoff, con Mario Pergolini. Yo soy cool, ¿entendés? No estoy para estar en cualquier lado", arrojó el periodista apelando a la ironía sobre sus ex compañeros.





Luego explicó por qué le realizó aquella pregunta a Pergolini, a quien calificó como "ladino". "Yo le quería preguntar cómo es ser millonario, porque lo tenía ahí (en el estudio de Telenoche) y como sé que es ladino, y que le copa un poco la atención, y él disparó para ahí", aseguró y agregó que después de esa entrevista Andy llamó a Pergolini para cuestionar lo que había pasado.





También hizo hincapié en que este escándalo que se generó es un motivo más para explicar por qué no podría volver a hacerse un formato como "CQC" en la televisión actual. "Estamos tomando todo muy en serio y es una prueba más de que no puede volver CQC porque toman todo literalmente: no hay sarcasmo, no hay ironía, no hay humor. Y sin eso, no se puede hacer nada", indicó.





"Yo tiré una cañita voladora", dijo respecto a la pregunta que le hizo a Pergolini."¿Era para hacer un escándalo? No", aclaró: "Fue una pregunta a Mario con un poco de picante pero sin ninguna mala intención".





