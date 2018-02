Malena Pichot y el debate sobre el feminismo: "No es mi responsabilidad enseñar nada"

Esta semana, el debate por el feminismo estuvo presente en los medios televisivos como pocas veces se vio en el último tiempo. A raíz de declaraciones machistas y misóginas de diversos personajes del ambiente, mujeres informadas sobre el movimiento feminista hicieron su aparición en la TV.





Malena Pichot fue una de ellas: la actriz y comediante es un exponente del feminismo y milita desde su ciclo radial en Futurock y sus redes sociales (en Twitter tiene más de un millón de seguidores). fue una de ellas: la actriz y comediante es un exponente del feminismo y milita desde su ciclo radial eny sus redes sociales (en Twitter tiene más de un millón de seguidores).

PrimiciasYa mantuvo una entrevista con la artista que, a su manera, rompe esquemas de poder.





¿Creés que se terminó de entender tu postura sobre el feminismo? ¿Qué pudiste leer en las redes sobre tu entrevista?

Creo qué hay gente que no sabe y gente que no quiere o no lo conviene entender. A mucha gente le asusta la idea del cambio o lo diferente y se niega a escuchar. Por eso siempre insisto en que no es mi responsabilidad enseñar nada.





¿Cómo analizás esta visibilización mediática (y a veces frívola) del movimiento feminista, con entrevistas a vos, a Florencia Freijo, a Luciana Peker, etc?

Está claro que mucha gente está con ganas de escuchar estos conceptos. Entiendo que el periodismo le da a la gente lo que la gente quiere ver. También sé que en Intrusos Jorge Rial generó un ambiente propicio para que se diera este debate y no hubiera podido pasar en otros programas.

¿Pensás que estamos viviendo un proceso transformador dentro de los medios? ¿O es solo el tema del momento porque da rating? ¿El debate del feminismo en los medios no es un arma de doble filo al escuchar a gente desinformada instalando frases hechas que están lejos de la verdad?

Las frases hechas contra el feminismo están hace siglos y paradójicamente lo que sucede ahora es que las frases hechas son condenadas socialmente. Si es una moda puede ser, pero es una moda que le va a cambiar la cabeza y que ya le cambió la cabeza a muchas chicas más chicas que yo. Tampoco creo que haya cambiado el mundo, claro.





Vale recordar que Malena está próxima a estrenar su serie "Tarde baby", que protagoniza junto a un gran elenco. A continuación, el trailer :

