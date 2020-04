Malena Pichot aclaró que tiene que ver en el escándalo de la version teatral de "Casados con hijos"

Desde el año pasado que anunciaron la llegada de Casados con hijos al teatro lo fanáticos la esperan con muchas ganas de volver a ver a todos los actores de nuevo juntos. El estreno iba a ser este invierno pero debido a la cuarentena por coronavirus se reprogramó sin fecha aún.

En medio de esto, se supo que Érica Rivas, que interpreta a María Elena en la sitcom, no iba a ser parte del elenco y esto decepcionó a muchos. La actriz salió a decir que nunca fue convocada para ser parte de la versión teatral.

Sin embargo, en Intrusos dieron a conocer Malena Pichot había tenido que ver en este escándalo.

"El primer punto es la crisis con los autores y el factor Malena Pichot", dijo Rodrigo y explicó: "Érica estaba enfrentada con los autores y comenzaron los problemas cuando les pedía cambios en el guión. Ella quería instalar como guionista a Pichot para que ponga chistes feministas en la obra. Le dijeron que es un formato vendido de Sony, que está autorizada determinada cantidad de gente, que los guionistas son Diego Alarcón y Axel Kustchevasky, y que Malena no podía entrar".

Entonces, Malena usó su cuenta de Twitter para hacer su descargo. "Aclaro, por lo mencionado en Intrusos, que nunca tuve nada que ver con Casados con hijos. Nunca fui consultada en ningún momento por nada y sobre nada. Y jamás me hubiera involucrado para modificar un proyecto con tantos años de éxito", comenzó.

"Ya que me han metido en este tema sin ton ni son, aclaro que para mí, Casados con hijos no puede ni debe modificarse de ninguna manera. Y como guionista, me parece -incluso- una falta de respeto inmensa meterse en un proyecto de tantos años a decir qué hay que hacer y qué no", cerró.

