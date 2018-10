Malena Narvay: un saludó de cumple y una declaración de amor a Julián Serrano

La relación entre Malena Narvay y Julián Serrano continúa sin inconvenientes y todo es pasión y ternura entre los jóvenes.

Este miércoles, en el marco del cumpleaños del morocho, la actriz aprovechó para expresar sus mejores sentimientos a través de Instagram.

Mirá lo que le escribió!

"Mi mejor compañía, que estás siempre, que me escuchás y me apoyás en todo lo que hago y quiero hacer, una de las pocas personas a quien me animo a contarle todos mis sueños y confiarle mis miedos. Gracias por acompañarme así, por ser mi amigo, por quedarte despierto hablándome toda la noche si lo necesito, por hacerme reír como pocos, por dar los abrazos más lindos del mundo. Qué sea otro gran año para vos. Te lo merecés por cómo sos con los demás, por tu manera de ver la vida, por cómo te proponés cosas y no parás hasta lograrlas, por siempre estar buscando que los otros estén bien, por transmitir siempre tu humor y tu simpleza. Sos una persona hermosa Juli. Y una sorpresa en mi vida. Lo bien que me siento y lo que me divierto con vos es único. Creo que se trata de sentir que podés crecer junto a alguien, complementarse y potenciar la esencia propia junto al otro porque con esa persona te permitís ser vos mismo y eso te hacer ser mejor. Sentirse libre estando de la mano.

Todos deberían poder encontrar a alguien que los haga sentir de esa manera. Yo te encontré a vos. Seguí poniéndole tu dedicación y amor a lo que hacés y todo se vuelve posible. Te amo, por más emociones juntos❤️ Feliz cumple ❤️❤️", escribió Malena, más romántica que nunca.

Por supuesto, los tortolitos son muy queridos entre sus seguidores de uno y otro y la publicación se viralizó en muy pocas horas.