Malena Narvay hablo sobre su lucha contra la bulimia. Tras el valiente testimonio de Candelaria Tinelli desde las redes sociales,hablo sobre su lucha contra la bulimia.





"100 días para enamorarse", Telefe, confesó que sufrió bulimia en el pasado: "Cuando tenés un trastorno alimenticio la pasas mal, horrible. Me aislaba completamente y dejé de verme con mis amigos. Empezás a perder gente", dijo la actriz a revista Caras. La actriz deconfesó que sufrió bulimia en el pasado:





"Yo fui durante un año a un centro que se llamaba "La Casita", donde hay grupos de apoyo y terapia con nutricionistas y psicólogos que te contienen bastante. Y eso me ayudó un montón. A pesar que después me curé, me habían quedado secuelas", comentó sobre la época que padeció bulimia cuando tenía 16 años.





"Como la de mirarme tres horas al espejo antes de salir a un lugar. Me acuerdo que antes de hacer el casting para "Quiero Vivir a tu Lado", la novela de Pol-ka, prometí no mirarme al espejo para no boicotearme", aseguró Narvay.





Y sobre las críticas que recibe desde las redes sociales, la joven consideró: "Ahora cuando leo alguno directamente lo paso por alto. Me acuerdo que antes cuando no me gustaba algo, me quedaba todo el día pensando que a la mañana me había visto un rollito o un granito de más y se me arruinaba el día completo. Hoy, si veo algo que no me gustó, pienso que la vida sigue y me enfoco en otras cosas. Creo que siempre va a existir algo que te mirás y no te va a gustar".