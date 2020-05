Malena Narvay contó por qué dejó de promocionar la polémica máquina para la piel

Cinthia Fernández y Rocío Guirao Díaz fueron algunas de las famosas que hicieron su descargo ante la polémica que generó el modo de vender la máquina masajeadora LumiSpa, de la empresa internacional Nuskin.

Malena Narvay, otra de las famosas que promocionó el producto, contó por qué dejó de hacerlo al enterarse por sus seguidores que podía ser una estafa.

"Quiero aclarar por lo de las máquinas de la piel: Estuve una semana ahí. La persona que me metió era de confianza y confié porque cuando lo usé la piel se sentía suave entonces lo creí", comenzó la actriz su descargo en Twitter.

Y siguió: "Mis seguidores me avisaron que era una estafa e investigué. Por eso dejé de publicar y borré todo".

"De hecho me enojé bastante cuando me enteré. Al parecer el producto no sirve. No quise cobrar nada de esta acción de redes y devolví el producto", aclaró Narvay.

Y cerró: "Me parece importante avisar porque si bien sólo estuve días igualmente estuve y es importante que lo sepan".