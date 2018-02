Malena Guinzburg: "Vi el título de la revista y me pareció feísimo"

Fiel a su estilo y humor, Malena Guinzburg, integrante de "Morfi" y compañera y amiga de Zaira Nara, se vio involucrada en un título de revista poco feliz.

La semana pasada, en una entrevista brindada a revista Pronto, se resaltó el comentario "me cruzo con Zaira Nara y me siento horrible".

La declaración se da en el marco de su descenso de peso por haber realizado la dieta del metabolismo acelerado en la que perdió 10 kilos.

Bella y talentosa por donde se la mire, Male cortó sus vacaciones en El Chaltén para charlar brévemente con PrimiciasYa.com sobre este título que le pareció "feísimo".

"No leí la nota. No sé qué dije. Obviamente fue un chiste. Amo a Zaira. Me parece la mujer más linda de la Argentina y el mundo, casi. Y lo dije como una broma, sino sería horrible estar al lado de ella y sentirme así fea. No me pasa eso", le dijo Malena a este portal.

Y agregó: "No sé en qué contexto lo dije. La verdad es que estoy bien y la verdad que hace un montón que no me miro al espejo. Estoy andando en la montaña. Mi tía recién me dijo: por favor volvé más flaca no más gorda. Y no sé qué decirle, me acabo de tomar un chocolate caliente. En ese plan estoy".

En sus vacaciones, Guinzburg manifestó que no leyó la revista pero que tuvo que mandarle un mensaje a su compañera de trabajo para aclararle que fue sacada de contexto.

"No leí la revista. Vi el título y me pareció feísimo. Le mandé un mensaje a Zaira y le aclaré que lo habían sacado de contexto. Que la amo. Porque la adoro. Y la verdad es que no me siento menos cuando estoy con ella. Sí, es la mejor más linda del mundo. Y obvio que si me pongo el mismo vestido salgo perdiendo. Pero es lo único que voy a decir", enfatizó.