Malena Guinzburg: "Toda mi vida me enamoré de los que no me daban bola"

Malena Guinzburg pasó por Incorrectas y durante su charla con Moria Casán, la comediante recordó a su padre, el genial Este jueves,pasó pory durante su charla conla comediante recordó a su padre, el genial Jorge Guinzburg

"Lo extraño. El tiempo ayuda y hace que las pérdidas pierdan ese peso...", arrancó a contar Malena.

Y siguió: "Mi papá no fue un padre ausente, pero era muy adicto a su laburo. Hoy lo entiendo con mi trabajo. Me gusta mucho mi trabajo... Hoy puedo entender más la adicción de mi papá al laburo".

Más tarde, Moria sacó el tema bullying y le preguntó a la invitada relatar su experiencia.

"Lo sufrí un montón", reconoció Guinzburg. Y agregó: "Sobre todo cuando sos chico y me marca la autoestima".

Finalmente, Malena habló del amor. "Estoy en un buen momento. Yo cuento mucho en las redes sobre mi vida, aunque hay una parte que no (cuento). Pensá que cuando no estoy "instangrameando" nada, puedo estar haciendo otra cosa", disparó, con divertida.

Y cuando Moria le preguntó si es romántica, Malena contestó que "yo soy muy enamoradiza. Soy muy hot", confesó luego.

"¿Te dan bolilla", quiso saber una panelista. "Algunos, otros no", contestó la humorista. Y aclaró: "Toda la vida me enamoré de los que no me daban bola. Soy muy de amores no correspondidos y sufría...".

Luego, la conductora quiso saber si Malena se autosatisfacía en esos momentos de soledad: "¿Y , si no... me moría...", tiró.

