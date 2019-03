En la previa al estreno de la segunda temporada de "La culpa es de Colón: Edición mujeres" por Comedy Central, Malena Guinzburg dialogó con PrimiciasYa.com sobre lo que será esta nueva entrega.





Dalia Gutmann, Fernanda Metilli, Malena Guinzburg, Connie Ballarini y Natalia Carulias, tratarán con una perspectiva sarcástica y humorística, distintos temas cotidianos, celebridades o situaciones insólitas que ponen en marcha desopilantes rondas de comentarios y debates con una fuerte impronta femenina. El ciclo arranca este martes 5 de marzo a las 23 hs.





-¿Cómo se preparan para el estreno de la segunda temporada?





Estamos más que felices porque la repercusión que tuvimos en la primera temporada fue más que buena. Cada vez que repetían el programa nos llegaban mensajes de que se cagaban de risa, fue buenísimo. Tenemos muchas ganas de que salga la segunda temporada, se hizo larga la espera.

-¿Se sorprendieron de la repercusión que tuvo la temporada anterior?





La idea en un primer momento era de hacer los cuatro especiales el año pasado después del día de la mujer, como el mes de la mujer y después terminó superando todas las expectativas. Nadie se imaginaba de que íbamos a tener tanto éxito. Rompimos con el prejuicio de que la mujeres no podemos hacer reír, que lamentablemente es algo que sigue estando.





-¿Cómo es la relación entre las cinco?





Las cinco somos amigas. Nos juntamos de verdad fuera del programa y eso nos jugó mucho a favor para poder decirnos cualquier cosa. No hay competencia y todas vamos a favor del grupo. Es lo ideal conocerse para poder tener libertad a la hora de hacer humor, a nosotros nos funcionó.





Por otro lado, Malena habló de su salida en "Morfi", programa del que se despidió el 31 de diciembre último: "Fui muy feliz, creo que se cumplió un ciclo. Lo súper disfruté y será raro verlo y no estar. Les deseo que les vaya genial".





-¿Tenés otras propuestas para hacer televisión, de sumarte a otro programa?





Estoy como muy tranquila viendo qué sucede. Me ofrecieron un par de cosas para hacer en tele, pero dije que no. Pero no me quiero apurar y estoy disfrutando mucho este momento. Me va muy bien, pero eso no quiere decir que no necesite laburar. Tengo por ahora dos laburos fijos y viendo tranquila qué puede surgir.





Malena Guinzburg debutó como nueva integrante de "Basta de todo", el programa de Metro liderado por Matías Martin, y si bien ya había trascendido su nombre, ella no habló públicamente del tema hasta unos minutos antes de salir al aire. Es que la llegada de la humorista al ciclo se dio en medio de la polémica por la salida de uno de los integrantes históricos de la radio, Cabito Massa Alcántara. A mediados de enero,debutó como nueva integrante deel programa de Metro liderado por, y si bien ya había trascendido su nombre, ella no habló públicamente del tema hasta unos minutos antes de salir al aire. Es que la llegada de la humorista al ciclo se dio en medio de la polémica por la salida de uno de los integrantes históricos de la radio,





-¿Cómo viviste con respecto a todo lo que se armó con la salida de Cabito?





Yo a Cabito lo quiero mucho, lo conozco. No mensajeamos cuando surgió esto de estar en Basta, y todavía no había surgido todo el lío que fue. Ojalá que él encuentre laburo porque me parece un talentoso... Fue una mierda como se vio todo, pero obviamente que yo no tengo la culpa. Si no era yo iba a ser otra persona quien lo reemplazaría, pero yo no me puedo colgar todo lo que se dijo porque no tengo nada que ver. Le deseo lo mejor a él, de corazón.