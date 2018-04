Malena Guinzburg: "Sigo siendo una persona insegura"

Malena Guinzburg trabajó durante muchos años junto a su padre, el tan recordado (y querido) Jorge Guinzburg, en la producción de "Vitamina G", un ciclo de Radio Mitre emitido en 2005.





Fresca, irónica y directa, Malena transita el camino del humor con ritmo propio. Mientras la vemos todas las mañanas en "Morfi, todos a la mesa" en Telefe, la comediante se prepara para la nueva temporada de especiales de "Comedy Central Stand-Up: Edición Argentina", que serán grabados esta semana en Buenos Aires y transmitidos todos los lunes a partir del 14 de mayo a las 23 hs en Comedy Central.





"Siempre me pone nerviosa hacer estas cosas, soy comediante pero siempre siento que los otros son mucho más graciosos que yo y tengo esa fantasía fatalista que nadie se va a reír, de todas maneras voy con muchas ganas de que no sea así y que la gente se ría", señaló Malena en diálogo con PrimiciasYa.com.





Y luego remarcó: "Sigo siendo una persona insegura y teniendo ese miedo antes de salir al escenario. Pero una vez que salgo y el primer chiste funciona me libero y lo disfruto a pleno".

"No es fácil hacer Stand Up. Por un lado cualquiera lo puede hacer pero eso no quiere decir que a cualquiera le salga bien. Hay una fantasía de que si sos gracioso en la vida sos gracioso en el asado y que después te podes subir al escenario para hacer Stand Up, no. No es así. El Stand Up también es laburo y tener que escribir monólogos... No es solo talento, también es laburo", sostuvo.





Pablo Fábregas, Dalia Gutmann, Ezequiel Campa, Radagast, Fernanda Metilli, Martín Pugliese, Federico Cyrulnik, Connie Ballarini, Fernando Sanjiao, Natalia Carulias, Lucas Lezin, Felix Buenaventura, Nancy Gay y Juanpi González, entre otros. También formarán parte de esta edición los humoristas más reconocidos y consagrados del ámbito local, como, entre otros.





Damián de Santo a "Morfi": "Es un divino, lo conocía poquito. Es un placer laburar con él, es un buen pibe, generoso y estamos todos contentos con su llegada. Me gusta mucho el programa que hacemos, hacemos de todo. Es una locura la cantidad de cosas que hay en Morfi". Por otro lado, Malena se refirió a la incorporación de: "





