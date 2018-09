Malena Guinzburg: "Salí a hablar porque se empieza a armar algo serio de un chiste"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25









Lo cierto es que PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Malena quien aclaró que sus palabras sobre su experiencia laboral con la modelo paraguaya fueron en tono de humor.

"Fue un chiste. El otro día (viernes) salí a hablar en Intrusos para aclararlo porque se empieza a armar algo serio como de acoso o abuso de poder. Entonces me parece que se fue el tema a la mier.. por algo que era un chiste. En Intrusos se aclaró y quedó todo bien, era todo un chiste, ya está", explicó la hija de Jorge. explicó la hija de





Y añadió con humor: "Yo que pensé que ella quería tener algo conmigo es una desilusión enorme que no, se me rompe el corazón a quince años de eso (se ríe)".

"La verdad que era una pelotu... y de pronto ya es violento. Yo no entro en esas cosas, no me gusta, me cae mal eso. Le pido perdón si la ofendí", finalizó el tema.





