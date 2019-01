Malena Guinzburg: "Mi viejo se fue muy joven, me enojé cuando murió"

malena guinzburg.jpg





"No es casual que empecé a estar delante de cámara cuando mi viejo murió. Tiene que ver con inseguridades, con un montón de cosas...", precisó.





"Siento mucha empatía por 'los hijos de...' a los que les buscan todo el tiempo que sean iguales o mejores que sus padres. Yo no puedo ponerme en el lugar de mi viejo, por lo que fue mi viejo y porque no soy mi viejo, por más que me digan que me parezco por los bigotes (risas). Es muy difícil partir de esa vara. Nunca quise estar (en la televisión) por ser 'la hija de...'", finalizó la humorista.





