Malena Guinzburg: "Me dio vergÃ¼enza ver los discursos de los Senadores"

Cámara de Senadores rechazó la ley de Diputados. Con este resultado, se deberá presentar un nuevo proyecto en 2019 para tratarse el tema en el parlamento local. Durante la madrugada y tras una larga sesión, larechazó la ley de aborto legal y gratuito que había alcanzado la sanción enCon este resultado, se deberá presentar un nuevo proyecto en 2019 para tratarse el tema en el parlamento local.

Muchas actrices y figuras de la televisión, el cine, teatro y todas las ramas del arte se mostraron a favor de la ley que le iba a permitir a la mujer decidir interrumpir el embarazo hasta la semana 14 de gestación.





Senadores, Primiciasya.com charló con Malena Guinzburg quien expresó su mirada con lo que pasó y nos contó sobre las ilusiones que mantuvo hasta altas horas de la noche cuando había una especie de boca de urna. Tras el rechazo por loscharló conquien expresó su mirada con lo que pasó y nos contó sobre las ilusiones que mantuvo hasta altas horas de la noche cuando había una especie de boca de urna.

"Se veía venir, era medio cantado el voto, igual hasta último momento tuve un poco la esperanza de que se revirtiera, como ilusión medio utópica, sabiendo que no, pero la esperanza es lo único que no se pierde. Me dio vergüenza ver los discursos de los Senadores, me parece que hablaban desde una ignorancia como la senadora que dijo que no leyó la ley pero que votaba negativa hasta las mentiras que se dijeron", contó Malena.

Y agregó: "Creo que debería existir la mala práxis a los políticos, realmente lo considero, hay cosas que no se deberían permitir, pero bueno, obviamente creo que es imparable. Estuve en la marcha del lado verde, lo que sucede ahí no va a parar porque dijeron que no. Se va a seguir y por lo menos el aborto dejó de ser tabú".

Por último subrayó que quizá en 2019 se pueda legalizar el aborto en Argentina con un nuevo proyecto de ley: "Ojalá que en 2019 esto salga. Y estos senadores que dan vergüenza, y lo digo más allá del voto, de que estén a favor del aborto clandestino, eso es lo que creo... Yo acepto la ignorancia, no acepto la desinformación, la mentira, la falta de respeto y la doble moral. Eso es lo que no acepto y que separemos una vez por todas la iglesia del estado".

