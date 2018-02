Malena Guinzburg: "Me cruzo con Zaira Nara y me siento horrible"

Malena Guinzburg dialogó esta semana con Revista Pronto y reveló los detalles sobre la particular dieta que hizo y su nueva imagen. ¡Enterate de todo!

"A veces me veo re linda pero me cruzo con Zaira Nara y me siento horrible", reveló, irónica, Malena Guinzburg en la última edición de la publicación.

La actriz que perdió 10 kilos con la dieta del metabolismo acelerado, se refirió a la imagen que tiene de sí misma: "Cada vez me pesa menos la mirada del otro. Lucho más con la mía. Me importa más mi crítica porque aprendí que no voy a conformar a todos nunca", aseguró en la entrevista.

Y agregó: "Me jode cuando son violentos conmigo en las redes sociales. Ya sé que soy bizca, ¿te creés que tu información me está aportando algo nuevo?", lanzó, filosa.

