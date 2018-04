Malena Guinzburg: "Cuando inauguren el mural de mi viejo, voy a ir a verlo y me sacaré fotos"

Gilda, Jorge Guinzburg, Juan Carlos Calabró y Mariano Mores vivieron en la Comuna 11, que incluye a los barrios de Villa General Mitre, Villa Devoto, Villa del Parque y Villa Santa Rita.

Fueron iconos populares que se destacaron en distintas disciplinas y el Gobierno de la Ciudad les va a rendir homenaje con un mural que se pintará en las paredes de una de las obras más importantes del barrio: el Paso Bajo Nivel de avenida Nazca y las vías del Ferrocarril San Martín.

Los vecinos pueden elegir entre dos modelos de mural que incluyen imágenes de esas cuatro personalidades. Embed ¿Qué diseño te gusta más? pic.twitter.com/1sTbPxDAbl — BA Participación (@baparticipacion) 19 de marzo de 2018 PrimiciasYa se contactó con Malena Guinzburg al respecto y como hija de Jorge, remarcó: "Me escribieron y me llamaron por el tema. Estuve al tanto porque al principio querían hacerlo de una manera que no me convenció. Querían hacer un concurso para que gane alguno y les dije que no me gustó. Por suerte lo entendieron, fueron muy abiertos".

"Poner a competir a mi viejo con Calabró no me parecía. Lo hicieron así y está buenísimo. No estoy muy al tanto. Me copa la idea, está bueno, ojalá quede lindo el mural".

Para cerrar, la artista comentó: "Obvio que voy a ir a verlo cuando lo inauguren, nos invitarán y sino pasaré a verlo. Los homenajes están buenos, el reconocimiento. Para mí es re lindo que hagan eso. Me sacaré fotos, espero que quede lindo".