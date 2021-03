Otra mala noticia para Mónica Gonzaga después de la expulsión de su hijo de Uruguay por la fiesta clandestina

El Ministerio del Interior decidió ayer la cancelación de la residencia temporaria de Adriano Sessa, hijo de Mónica Gonzaga, involucrado en la organización de una fiesta en el departamento de Maldonado el pasado fin de semana, indicaron fuentes de la cartera, confirmó el diario El País.

A raíz de esta definición, el Adriano será expulsado de Uruguay por haber violado las normas que prohíben realizar aglomeraciones para evitar la propagación del coronavirus.

Sessa es hijo de Mónica Gonzaga, actriz y vedette argentina. El hombre dio explicaciones acerca de lo que ocurrió en la vivienda de Sauce de Portezuelo.

“Tengo un grupo de amigos con el que organizamos, porque era el cumpleaños de uno, realizar una reunión acá en mi casa. Hablando en persona con ellos les dije: ‘sí, hagámosla, inviten algunos grupos de amigas y vénganse y lo festejamos acá, hagamos una reunión que sea acorde, tampoco cualquier cosa’”, dijo él en charla con el ciclo Intrusos de América.

“Esto fue una reunión, desmiento categóricamente que se cobró cualquier tipo de entrada. Acá no se cobró entrada a nadie, acá no se vendía alcohol a nadie. Esto no era una fiesta organizada clandestina sino que fue una reunión en la que se pasó la ubicación del lugar y bueno, terminó cayendo gente por cualquier lado”, agregó, y planteó que la gente que no estaba invitada “se metió por caminos que van hacia la playa” y así llegó a la propiedad, a la que se accede por una portera.

Mónica, por su parte, dialogó con Primiciasya.com y confió: "Fue una reunión de amigos, acá se volatizó y empezó a caer gente. Pedimos que se fueran y se llamó a la policía".

"Él (Adriano) solo se está presentando en la intendencia. No hubo 500 personas, no se cobró entradas, cayó gente ávida de fiesta y terminó con la policía llamada por un amigo", añadió.

Pero las explicaciones y la sanción no fueron suficientes. Ahora, desde la prensa de la obra para la que trabaja, informaron:

"Mónica Gonzaga, debido a los hechos de público conocimiento, se posterga en Uruguay el rodaje de "Alquimia" , cortometraje de género terror dirigido por Adriano Sessa y protagonizado por Mónica Gonzaga y Damián Lomba", reza el comunicado.

