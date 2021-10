Mala actitud de Daniel Osvaldo con Lizardo Ponce, el amigo de Jimena Barón

Este martes en Los Ángeles de la Mañana, Ángel de Brito reveló que Daniel Osvaldo no autorizó la participación de Momo para bailar en La Academia por el ritmo con niños.

El conductor aclaró que la producción de ShowMatch le contó que el exfutbolista no permitió que el hijo que tuvo con la cantante compartiera la pista con el influencer.

De Brito presentó el tema en LAM al decir que en La Academia “están bailando los chicos toda la semana. Se dio algo con Lizardo que todavía no trascendió. Lizardo quería bailar con Momo. Para que baile un menor tienen que firmar el padre y la madre, tiene que ser decisión de los dos”.

“El padre no autorizó”, preguntó Brey. El conductor bromeó “a vos qué te parece. Jimena es amiga además de Lizardo. Le parecía bien que baile Momo porque llevó un millón de veces a Momo al programa y la pasa bien ahí”.

“Les fuimos a preguntar a los dos”, presentó Ángel la entrevista con Barón y Ponce. Santiago Riva Roy le habla a Jimena en la entrevista de “esta lamentable novedad de que iba a bailar con Momo y al final no. No lo dejó Daniel”.

“No es así lo que están diciendo. No para nada”, se desentendió Barón. El cronista insistió con Lizardo para saber si “no ibas a bailar con Momo”.

“No, se lo dijo un día en la casa, pero no, es muy chiquitito”, intervino la jurado de La Academia. Santiago no dio el brazo a torcer: “Pero existió el mensaje a Daniel”.

“Yo no hablo del papá de Momo. Mi hijo ya está grande y es una decisión que tomé”, volvió a desentenderse Jimena. Lizardo Ponce aclaró que el baile con Momo “fue un chiste que él también me siguió el chiste diciendo que bailo tan mal que me iba a levantar y yo le decía que algo iba a conseguir por el puntaje de Jimena, la única que me quedaba, pero ni siquiera eso”.

“Nos llegó de una fuente muy confiable que le pidieron permiso a Daniel para que dejara bailar a Momo y él les clavó el visto”, los desafió el periodista.

Barón se mantuvo en su postura: “No, para nada”. “Hablé con mi coach y vas a ver que mi primera opción fue Juancito que lo van a conocer en estos días, así que… Momo va a seguir bailando en mi casa, los findes. Y muy pronto en la Bresh”, cerró la nota con el chiste el influencer.

De Brito volvió al piso para explica que Barón y Ponce “se nos van por la tangente. Jimena no quiere más conflictos con Osvaldo de los que ya tuvo, pero esto que contamos me lo dijo a mí la producción de ShowMatch”.

“Querían que baile y Jimena pidió la autorización que no llegó. No contestó. En realidad hace mucho que no se ocupa de su hijo. No le contesta”, cerró Ángel.