El mal momento de Verónica Monti, la ex novia de Sergio Denis: sin trabajo, sin plata y a punto de ser desalojada

Mientras Sergio Denis sigue luchando por su vida, su ex pareja vive otro calvario. Verónica Monti contó en una entrevista con Caras que está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida: no tiene trabajo, ni planta y el padre de sus dos hijos Franca y Salvador no le pasa dinero y pueden desalojarla del departamento en el que vive.

"Si no fuese por los chicos me pego un tiro. Son todo para mi y me doy cuenta que estoy sola en el mundo con ellos", relató la periodista a la revista y agregó: "No logré conseguir trabajo ni que el padre (de sus hijos) pase lo que me debe que son 50 mil pesos. Los vio él, su familia y no empatizan con la situación. La justicia de menores se me ríe en la cara".

Además, por la falta de pago del alquiler deberá dejar el hogar en el que vive: "Tengo una semana para dejar el departamento. De parte de mi familia, mi madre y hermano sólo recibo violencia psicológica a niveles que jamás he escuchado. De parte del padre también. Pero, lamentablemente me acostumbré, por decirlo de alguna manera”, contó.

"He vendido mi casa entera para que no les falte nada a mis bebes. Mis hijos son dos soles, mato por ellos. Yo sólo quiero lo que me corresponde y ser una mamá feliz con mis hijos. Amo a mis chicos y si no fuera por ellos no se que haría”, sumó y contó que tiene una audiencia con el abuelo paterno de los chicos.

Los días de Verónica en el medio, tras el accidente de Denis, no fueron buenos. La familia del músico le impidió acercarse a él y, lejos de lo que ella esperaba, no tuvo oportunidad de trabajo.

Luego aparecieron unos videos y una denuncia que la tuvo en la mira por mechera, robar en locales con el cochecito de sus hijos.

