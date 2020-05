El mal momento de Mirtha Legrand: tras la muerte de su hermana analiza dejar la tele

El viernes pasado, Mirtha Legrand sufrió una de las noticias más tristes de su vida: su hermana gemela Goldy falleció de forma inesperada a los 93 años.

En plena cuarentena obligatoria por coronavirus, la conductora y su familia no se puedieron acercar a darle un último adiós. Desde entonces, Mirtha se encuentra atravesando un monto de mucho dolor. Ella que siempre se aferró al trabajo para salir adelante habría perdido el entusiasmo.

Además, vale recordar que en agosto del año pasado murió el hermano de la diva José Antonio Martínez Suárez con quien también mantenía un vínculo muy estrecho.

Marcela Tinayre reveló en "LAM", El Trece, que le preguntó a su madre si quería volver a su programa y ella la sorprendió con su respuesta: "Me dijo que por ahora no. Cuando fue lo de mi hermano (Daniel, el hijo de la conductora que falleció en 1999), yo tenía miedo porque había estado como 15 días sin salir de su casa. Cuando la vi me acuerdo que me dijo que había firmado dos contratos, que ya estaba lista para volver. Esta vez fue diferente".

Por el momento y mientras siga el aislamiento, será su nieta Juana Viale la que seguirá al mando de los histórico programa que lleva en pantalla más de cincuenta años.

