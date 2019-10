Todo mal entre Mica Viciconte y Sofía Zámolo en "Incorrectas"

En la emisión de hoy de "Incorrectas", Moria Casán analizaba la fuerte discusión que hubo entre Valeria Archimó y Guillermo Marín en el estreno de la película de Federico Bal, Crímenes Imposibles.

En ese momento, la diva de las tablas abrió el juego a sus vayainas y le preguntó a Mica Viciconte qué opinaba sobre el tema, dado que estuvo en el estreno.

"¡Yo opino como Zámolo...!", atinó a decir Mica y su compañera retrucó: "¡Qué lindo nombre me puso mi papá, Sofía!".

"¿Qué pasó?", contestó Mica y Zámolo dijo: "¡Me gusta que me digan Sofía!". "¡Cada vez que digo algo siempre tenés que responder...! Siempre hay como un comentario... ¿para qué lo aclarás?", enfatizó Viciconte.

"Constantemente tratás a la gente así y yo no te trato así. Te dije que tengo un nombre, soy respetuosa", devolvió Sofía.

El programa continúo pero las chicas no se detuvieron. "El otro día te sentaste al lado mío y me mataste. Yo tengo un problema con ella o no lo arreglo, tengo un tema mío. Si no tenés un problema conmigo no te lo tomes a mal cuando te digo que me gusta que me digan Sofía".