Todo mal entre Cachete Sierra y Yeyo Di Gregorio tras el escándalo con Nicolás Vázquez y Gimena Accardi

Para quienes no conocen la raíz del problema, basta con recordar que Nicolás Vázquez le grabó un video de apoyo para que Cachete Sierra siga en el "Cantando 2020".

Cuando lo vio su amigo, Yeyo Di Gregorio, dio a entender como que era un "hipócrita" por salir en el programa del Trece cuando en realidad pasaron cosas cuando todos formaban parte de "Casi ángeles".

“Les banco su postura por el fanatismo y demás, yo también fui muy feliz los 4 años de CA, pero no por eso voy a ignorar cosas que a mí y a Cache nos dolieron, gracias a todos por la buena onda”, fue uno de los tweets.

Esto derivó en una respuesta de Gimena Accardi y un pedido de disculpas público.

Lo cierto es que hoy Agustín Sierra contó que la relación entre ambos terminó un poco mal tras este hecho.

"No me peleé, hablamos... Nos dejamos un tiempo, hay que darle tiempo a las cosas. Ayer me dijeron que me había dejado de seguir", dijo en Los Ángeles de la Mañana.

