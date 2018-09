Maju vs. Baby: la conductora lo tildó de "cerdo, maleducado y misógino"

Segúnla viene maltratando hace años. Y referenció el hecho a un problema que el conductor detuvo con, quien fuera jefe dey su mentor en el mundo televisivo. Pero, aparentemente,, aseguró

Este nuevo episodio comenzó cuando en el programa de Lozano, "Todas las tardes", hicieron un informe para saber si la gente banca a Baby luego de que el Movimiento Evita le haya hecho un escrache en las instalaciones de la emisora donde trabaja.

"Hay dos Lozano, está la linda, la que trabaja en Telefe, Vero, y la fea, la cara de torta", dijo Baby sobre Maju en programa radial, y agregó: "¿Quién sos vos Lozano?, no la linda, anda a aprender a vestirse, ponete una crema de enjuague, no tenés imagen televisiva".

También disparó contra Mercedes Ninci, panelista del programa del Nueve: "'¿Se acuerdan de Ninci, la operadora de Magneto? que se tiraba al suelo en las marchas diciendo que le pegaban, ahora de gaga ya está cotorra vieja, y me desagradan las personas que pierden la dignidad como Ninci devenida en notera de Canal 9".

Embed

Cierto es que la respuesta llegó desde la pantalla y en un tono poco amigable: "Estamos hartas de tipos como vos, sos tan maravilloso que te metes solo con las tres mujeres del programa, creo que le tenes miedo a las mujeres y haces bien de tener miedo".

"Sos un cerdo, sos un cobarde si fuera hombre voy a la radio y te recontra cago a trompadas y me banco la que vega, pero las mujeres no actuamos así", enfatizó la animadora, y finalizó: "No te metés más conmigo, ni con ninguna mujer, me hartaste no voy a permitir en tu puta vida que te metas con las mujeres. Te metés con una y te metés con todas".

Embed