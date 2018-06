Maju Lozano vs. Flor de la V, por el despido de Amalia Granata: "No te metas conmigo"

El Nueve continúa generando roces y escándalos por donde se mire. La onda expansiva causada por la desvinculación de Amalia Granata decontinúa generando roces y escándalos por donde se mire.

El miércoles, luego de que Maju anunciara en su programa la ausencia de Granata en el envío, Flor de la V criticó a la conductora, escribiendo "Poncio Pilatos" a un tuit de Ángel de Brito en el que el periodista se refería al polémico despido de la rosarina.

En este marco, este jueves, Maju arrancó su programa disparando contra De la V:

"Guarda conmigo. Dejen de meterse conmigo, de decir boludeces y de ser tan mala leche. Yo se los digo. No voy a dar nombres. Dejen de hinchar las bo... No se metan con el trabajo de la gente", comenzó con humor.

Pero a medida que hablaba, la animadora se enfurecía: "No me ensucien, no digan boludeces. Yo no miento. Puedo tener un millón de errores, lo que no soy es mentirosa ni mala leche. No lo soy. Solo la gente mala leche piensa que hay gente mala leche repartida por todos lados".

"Tengo los ovarios grandes como la Argentina y si hubiera tomado alguna decisión con algún compañero de trabajo, no tengo problemas en dar la cara y dar las explicaciones que corresponden. Ahora, cuando no tengo nada que ver y la decisión no tiene que ver conmigo, no voy a permitir que nadie me ensucie ni diga boludeces", continuó.

En esta instancia, Maju comenzaría a hablarle directamente a Florencia: "Y a vos te lo digo. Poncio Pilatos, las pelotas. Porque yo tengo muchos ovarios, Florencia. Así que no te metas conmigo. Lamento muchísimo que te metas con las mujeres. Porque en algún momento la destrozaste a Amalia y ahora te metés conmigo. No te metas conmigo, estás matando al mensajero. Si vos te quedaste enojada por algo que pasó acá y tenés algo que arreglar con tu maquilladora, arreglalo con ella. No lo arregles conmigo. Ahora, no me ensucies porque yo soy una mina de laburo y sobre todo de palabra y tengo el culo recontra limpio. Me puedo bancar todas las que quieran, porque tengo muchos ovarios y si me tengo que hacer cargo de la situación, por supuesto que me hago cargo. Soy una mina de trabajo. Yo acá me gano el pan de mi hijo, porque soy una mina separada que banca su casa, y no es victimizarme. Simplemente no voy a permitir que digan mentiras. Mucho menos que se dude de mi palabra".

Más tarde, luego de pedirle a la prensa que "si tienen alguna duda, me llaman por teléfono y me preguntan. Si vos sos mala leche, pensalo. A lo mejor, como vos sos mala leche, estás pensando que todo el mundo es mala leche. Yo no soy mala leche", Lozano defendió su imagen.

"No se metan, porque se han metido hasta con mi hijo y no lo voy a permitir. Soy una mina que se levanta todos los putos días a las cinco de la mañana, una mina de trabajo y tremendamente honesta. Me pueden acusar de cualquier cosa, pero soy íntegra y honesta".

