Maju Lozano regresó a la televisión tras recuperarse de Covid-19: "Todavía me agito"

Tras un mes de estar aislada en su casa con coronavirus, Maju Lozano regresó este lunes la televisión. La conductora de "Todas las tardes" (El Nueve) se mostró contenta de estar nuevamente en el piso con sus compañeros y habló de las secuelas que aún tiene debido al Covid.

“Me agito un poco, obviamente. Estoy bien, pero todavía me falta el último tramo, pero no tengo el alta médica y no es que puedo salir a chupar baranda (sic)”, explicó Maju cuando realizaba la presentación del programa y bailaba un poquito.

Luego detalló: “Todavía hay un tema de coagulación, que es como una de las secuelas más comunes de quienes tuvimos un covid más complicado. Así que estaré con anticoagulantes, algunas inyecciones. Es un alta bien, pero con mucho cuidado. Pero estoy bien”.

LEER MÁS Maju Lozano y su difícil lucha contra el COVID: "Tengo miedo de que mi respiración quede así"

“Gracias al canal, es lindo ver a todos los compañeros, gracias por el aguante”, señaló antes de bromear con las cirugías estéticas que postergará: “Por ahora hay que ir sacando lo que el covid dejó, que son unos cuantos kilos arriba. Pero lo importante es la salud”.

Hace unos días, Maju Lozano había relatado su dramática vivencia: "Los primeros días estaba muy cansada. Pero no lo sentía dentro del cuerpo, era más superficial. A partir del día 8, que me internaron... En realidad, ya el día 7 no dormí. Estuve toda la noche caminando... No tenía aire. (...) No va a ser definitiva el alta. En realidad, el miedo más grande que ahora siento es quedarme así... Que mi respiración no vuelva a ser la misma, la que tenía".

LEER MÁS Maju Lozano: "El padre de Joaquín tiene Covid, está en cuarentena, y supongo que mi hijo también"