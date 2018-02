Maju Lozano, quebrada hasta las lágrimas: "Me pregunté si actué bien..."

El miércoles por la madrugada, Maju Lozano relató desde su cuenta de Twitter un hecho desagradable que le tocó vivir en un restaurant, cuando estaba cenando con amigas.

La conductora se mostró indignada debido a que un hombre le tocó la espalda varias veces sin su consentimiento, mientras los amigos del involucrado se reían de la situación.

Luego de varios mensajes a modo de descargo que difundió en la mencionada red social, Maju arrancó su programa hablando de lo sucedido, pero la impotencia le ganó la batalla y la conductora terminó llorando al recordar el detestable episodio.

"Estoy sin dormir, me siento como de 14 años, a veces se trata de decir 'esto no está bueno y no lo voy a permitir'", contó al inicio del ciclo que conduce.

"Fue una situación angustiante. Para mí lo importante de esto, de esta situación personal que me tocó vivir, es que me provocó una terrible angustia porque me pregunté si actué bien, si actué lo suficiente, si tendría que haber llamado a la policía", analizó.

"Vinieron con una cosa de 'somos cinco y ustedes son cinco'. Nosotras estábamos charlando, les pedimos en reiteradas ocasiones que no nos molestaran y uno de ellos, sobre todo, lo tenía todo el tiempo molestando, diciendo cosas como 'te estoy hablando, boluda', 'te estoy hablando, pelotuda'", recordó luego.

Finalmente, Maju quebró en llanto: "Es un día tremendamente raro. Estoy angustiada porque me siento expuesta en esta situación", aseguró a lágrima viva.

"Me parece importante esto que viví para que no sea normal. Todos tenemos derecho a decir 'no me molestes' o 'no me toques' porque aunque yo esté en culo por la calle es mi culo y yo hago lo que quiero con él", concluyó.

Mirá el video.

Embed