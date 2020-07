Maju Lozano: "El padre de Joaquín tiene Covid, está en cuarentena, y supongo que mi hijo también"

Maju Lozano defendió a su compañero Lío Pecoraro tras la denuncia de Susana Roccasalvo en la Justicia y manifestó su desilusión con la actitud que tuvo su compañera de canal.

"Es un programa que hago con mucho amor porque es el pan que llevo a mi casa. Ojalá todos pudieran responder de la misma manera. Ojalá uno no se tenga que enterar al aire que están hablando mal de uno en el mismo canal donde trabaja", indicó muy enojada la conductora de "Todas las tardes", El Nueve.

Y remarcó: "Puedo tener mil millones de errores y confusiones pero mi honestidad y palabra siempre es la verdad. No miento y no invento y si tengo dudas levanto el teléfono y pregunto. Son compañeros de trabajo en quienes confío".

Y confesó la situación familiar que atraviesa: "Yo el viernes a la noche me quedé hasta las 8 de la noche dando una nota con la señora Susana Roccasalvo a quien quiero mucho. El viernes podría haberme ido a las 7 menos diez corriendo a ver a mi hijo porque su papá (Julián Varde) tiene Covid, está en cuarentena, y suponemos que Joaquín también".

"No hubiera venido a trabajar teniendo a mi hijo enfermo pero me debo a mi trabajo y es el pan de mi familia y es un canal que me dio la oportunidad de conducir. Sin embargo me quedé acá aún sin poder ver a mi hijo desde la ventana, como ocurre con los casos de Covid positivo. Y me quedé acá para dar la nota. Me hubiera encantado entererarme que iban a hablar de un compañero mío, que hubieran levantado el teléfono y me lo hubiera dicho", fundamentó muy molesta con la actitud que tuvieron desde el otro programa de la emisora.

"Soy una persona extremadamente respetuosa, cosa que en este medio evidentemente escasean los compañeros con códigos y no se va a la fuente. Lamento que así sea. Me hubiera encantando que levanten el teléfono y decirme que iban a reventar a trompadas a un compañero de mi equipo. Tal vez eso es en otro mundo, donde la gente es honesta y tiene códigos", finalizó Maju.