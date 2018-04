Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





"Todas las tardes", ciclo que se emite por la pantalla de Canal 9. Maju Lozano vivió un momento incómodo enciclo que se emite por la pantalla de





En pleno programa mientras charlaba con los invitados y panel, la conductora sufrió un ataque de tos en pleno y no pudo seguir adelante.





Al instante, debió mandar a un corte ante la sorpresa de todos.

Embed



PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Maju quien explicó lo que le sucedió ayer: "No fue nada grave. Me ahogué y se me cerró la garganta, ¡Como una alergia y no podía respirar! Pero por suerte no fue nada grave. Acá estoy vivita, ja", expresó la animadora.





El video con su explicación al aire tras lo sucedido.

Embed