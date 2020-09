Maju Lozano y su difícil lucha contra el COVID: "Tengo miedo de que mi respiración quede así"

Maju Lozano logró curarse del COVID-19 pero no transitó la enfermedad como todos piensan.

La conductora de "Todas las tardes", El Nueve, habló hoy en su programa y contó su experiencia.

"Los primeros días estaba muy cansada. Pero no lo sentía dentro del cuerpo, era más superficial. A partir del día 8, que me internaron. En realidad, ya el día 7 no dormí. Estuve toda la noche caminando. No tenía aire", relató.

"No es que me daba miedo morirme, pero la sensación de miedo me agarró al pensar cómo voy a hacer cuando tenga que volver a salir a la calle", dijo sobre sus noches y la soledad de la enfermedad.

Sobre la secuela que puede haberle dejado el COVID, sostuvo: "No va a ser definitiva el alta. En realidad, el miedo más grande que ahora siento es quedarme así. Que mi respiración no vuelva a ser la misma, la que tenía".

