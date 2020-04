Maju Lozano apuntó contra Andy Kusnetzoff tras la polémica con Noelia Marzol

El sábado pasado, Noelia Marzol fue una de las invitadas a la nueva versión virtual de "PH: Podemos Hablar". La actriz y bailarina compartió programa con Joaquín Furriel, Nico Vázquez y Pipa Bendetto, y vivió una situación muy incómoda.

A lo largo de la noche, Noelia no tuvo la oportunidad de intervenir demasiado y decidió hacer un descargo en Twitter. "Gracias, mujeres! Gracias por hacer causa común! No hizo falta que dijera nada, ni que haga un descargo. Muchas partes del programa se editaron... por suerte y porque me enojé mucho con las preguntas... todas dejándome en un lugar horrible! @andykusnetzoff algo tenés que cambiar. Check", indicó.

Y en una entrevista con "Por si las moscas", Maju Lozano opinó sobre el tema: “Lo de Noelia me dio mucha pena, porque además es como la invitada perfecta, es una remadora que siempre se ríe, divina”. Y continuó: “Fue su incomodidad y es valiosa. Llega un momento en que uno ya no tiene resto para esas cosas. En otro momento quizá no hacía nada, o comentaba algo y quedaba ahí. Pero me parece que está bien cuándo uno se lastima, no le gusta, o se siente incómodo. Por ahí no se dio cuenta en el momento, y miles de veces uno registra las cosas después cuando las ve”.

Luego, la conductora de "Todas las tardes" destacó: “Sirve que lo diga, tanto para Andy, para Noelia y los que hacemos tele. Si un invitado se sintió incómodo, aunque esa no fue la intención, valen las disculpas”.

Por último, Maju criticó el silencio de Andy Kusnetzoff: “Si uno no se disculpa muestra dos posturas, o le chup... un hue..., o se dio cuenta y no quiere dar el brazo a torcer. De ninguna forma pasa desapercibido”.

