Majo Martino apuntó contra Karina Iavícoli y elogió a Yanina Latorre en la guerra de angelitas: "Igual ninguna es santa"

La periodista y expanelista del programa de Ángel de Brito salió a opinar de sus ex compañeras de trabajo y señaló que extraña la televisión.

En junio de este año, Majo Martino se despidió de "Los Ángeles de la Mañana", el ciclo que conduce Ángel de Brito por la pantalla del Trece. Y, tras varios meses de estar alejada de la tele, la periodista dialogó con PrimiciasYa.com y opinó de sus excompañeras de trabajo.

"Extraño la tele, me encantaría trabajar en Telefe. Amo Canal 13, también estuvo en Canal 9 y América. Yo trabajo felizmente en cualquier canal, pero en Telefe no trabajé y me gustaría estar", dijo Majo en un live de Instagram con Juan Pablo Godino.

"Tuve propuestas durante la cuarentena pero tuve que decir que no porque estoy cuidando a mis viejos y estoy en contacto con ellos, y tuve que decir que no por eso. La propuesta era para estar en Hay que ver con Denise Dumas y José María Listorti, que son amigos... Veremos que pasa más adelante, a lo mejor para el verano", señaló la panelista.

Y además, Majo se refirió a sus excompañeras, "las angelitas": disparó contra Karina Iavícoli y eligió a Yanina Latorre como su preferida del staff.

"La que más me divierte es Yanina Latorre, me divierte su forma de hablar de ser y de decir las cosas, es mi preferida", comenzó diciendo.

Y luego arrojó: "Con Karina tuve un inconveniente puntualmente y eso no significa que sea mala, fuera de cámara fue muy buena compañera conmigo. Pero en cámara ella tira algunos comentarios, darditos... Y cuando a ella le dieron a elegir entre Cinthia Fernández y yo, eligió a Cinthia. Así que yo no la elijo a ella como una de las mejores angelitas. Se la devuelvo con la misma gentileza".

"Las demás son bravas, ninguna es santa. Son bravísimas y costaba meter bocadillos, por ejemplo Andrea Taboada no te deja hablar, todas se meten y dicen lo mismo que uno. Pasa de todo, pero es un programa que quiero y me gusta ver desde casa ahora", cerró Majo.

Majo Martino hará una participación especial en "Sex Virtual"

Majo Martino es la nueva invitada de "Sex Virtual". El director y creador de la obra José María Muscari posó sus ojos visionarios en la periodista y la llamó para que formase parte de su show.

"Muscari se imaginó cierta cosa que podría hacer y la verdad es que me divierte, y se lo dije. Me encanta la propuesta y hacer este desafío", comentó Martino.

La experiencia comienza el viernes 20 de noviembre y durará 3 días pero ahora también se puede adquirir el pase diario y vivir solo el día que se elija comprar.

Los precios: 350 pesos el pase diario, 600 pesos la entrada general y 1000 pesos la entrada VIP. La producción también sumó pases para parejas. Las mismas se adquieren por www.alternativateatral.com.

